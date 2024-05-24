24 May 2024 18:33
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News ID: 85487907
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İstanbul'da Hizmet Şehitleri'ni anma töreni

24 May 2024 18:33
News ID: 85487907
İstanbul'da Hizmet Şehitleri'ni anma töreni

Tahran, İRNA - İran İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan çok sayıda İstanbullu, İran İslam Cumhuriyeti Hizmet Şehitleri'nin posterlerini taşıyarak, konsolosluk önüne çiçek bıraktı. 

Hizmet şehitlerini anma töreni İstanbul'da düzenlendi. Hizmet Şehitleri'ni anma törenine akademisyenler, din adamları, siyasi parti temsilcileri, İranlılar ve Türkiye halkı katılarak burada şehitler için saygı duruşunda bulundu.

İstanbul'da Hizmet Şehitleri'ni anma töreni


İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda  anma törenine, Türkiye'de yaşayan çok sayıda İslam İnkılabı sevdalısı ve İranlı katıldı. Törende konuşmacılar, bu şehitlerin yol gösterici rollerine dikkat çekti. 

İstanbul'da Hizmet Şehitleri'ni anma töreni

 Başkonsolos Ahmed Muhammedi, İran cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının şehadetinden bahsederek, Ayetullah Reisi'nin karakterini özellikle de halkın cumhurbaşkanı olmasını dünya siyasetçilerine model olarak değerlendirdi.
 Başkonsolos ayrıca, Türk hükümetinin ve halkının destek ve dayanışma mesajları için de teşekkürlerini sundu. 

İstanbul'da Hizmet Şehitleri'ni anma töreni

Anma törenine katılan, siyasi parti yetkilileri, akademisyenler, din adamları Başkonsolos Muhammedi'ye taziyelerini iletti. 

Konsolosluk binası dışında da toplanan halk, Hizmet Şehitleri'nin posterlerini taşıyarak, binanın önüne çiçek bıraktı.

İstanbul'da Hizmet Şehitleri'ni anma töreni

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