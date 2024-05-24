İstanbul'da Hizmet Şehitleri'ni anma töreni

Hizmet şehitlerini anma töreni İstanbul'da düzenlendi. Hizmet Şehitleri'ni anma törenine akademisyenler, din adamları, siyasi parti temsilcileri, İranlılar ve Türkiye halkı katılarak burada şehitler için saygı duruşunda bulundu.



İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda anma törenine, Türkiye'de yaşayan çok sayıda İslam İnkılabı sevdalısı ve İranlı katıldı. Törende konuşmacılar, bu şehitlerin yol gösterici rollerine dikkat çekti.

Başkonsolos Ahmed Muhammedi, İran cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının şehadetinden bahsederek, Ayetullah Reisi'nin karakterini özellikle de halkın cumhurbaşkanı olmasını dünya siyasetçilerine model olarak değerlendirdi.

Başkonsolos ayrıca, Türk hükümetinin ve halkının destek ve dayanışma mesajları için de teşekkürlerini sundu.

Anma törenine katılan, siyasi parti yetkilileri, akademisyenler, din adamları Başkonsolos Muhammedi'ye taziyelerini iletti.

Konsolosluk binası dışında da toplanan halk, Hizmet Şehitleri'nin posterlerini taşıyarak, binanın önüne çiçek bıraktı.