Genelkurmay Başkanlığı'ndan helikopter kazasıyla ilgili ön rapor

Raporda, kazaya ilgili olarak çeşitli uzmanlık, teknik ve genel alanlardaki bilgilerin önemli bir kısmının toplandığı belirtilerek, kesin bir görüş belirtmek için daha fazla süreye ihtiyaç duyulan ve inceleme altında olan bazı durumların olduğu gibi, bazı durumların da kesin olarak ifade edilebileceği denildi. Yapılan çalışmalar maddeler halinde açıklandı.

1. Helikopter planlanan rotada devam etmiş ve kazadan yaklaşık bir buçuk dakika öncesine kadar belirlenen uçuş rotasından ayrılmamıştır.

2. Helikopterin yaralı pilotu, uçuş grubundaki diğer iki helikopterle iletişim kurmuş.

3. Düşen helikopterin geri kalan aksamlarında kurşun veya benzeri durumların etkisi görülmedi.

4. Düşen helikopter çarptıktan sonra alev aldı.

5. Bölgenin karmaşıklığı, sis ve düşük sıcaklık nedeniyle gözetim operasyonu geceye kadar uzadı. Gece boyunca devam eden bu çalışma, Pazartesi sabahı (saat 05.00) insansız (İran) İHA'larının yardımıyla kazanın kesin noktası belirlenip ve kara keşif operasyonlarının kara kuvvetleri o noktaya intikal etmiştir.

6. Gözetleme kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

Raporun son kısmındaki açıklamada "Söz konusu helikopter kazasına ilişkin belge ve belgelerin önemli bir kısmı toplanmış olup, bazı bölüm ve belgelerin incelenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulmakta, kapsamlı bir analiz ve ihtisas ve uzmanlık çalışmasının ardından, sonraki duyurularda onurlu ve devrimci İran halkına bildirilecektir." ifadelerine yer verildi.