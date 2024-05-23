23 May 2024 14:04
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News ID: 85487088
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Şehit cumhurbaşkanının Meşhed'deki cenaze törenine yabancı yetkili ve diplomatların katılımı

23 May 2024 14:04
News ID: 85487088
Şehit cumhurbaşkanının Meşhed'deki cenaze törenine yabancı yetkili ve diplomatların katılımı

Meşhed, İRNA- Meşhed'de yaşayan yabancı diplomatlar ve komşu ülkelerden yetkililer bugün bu kente gelerek şehit Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyid İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katıldı.

Rezevi Horasan Valiliği İnsan Kaynakları Yönetme ve Kalkınma  Yardımcılığı'nın yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, Meşhed'deki başkonsoloslar ve yabancı temsilciliklerin  başkanlarının yanı sıra, şu ana kadar Irak ve Afganistan'dan yetkililer cenaze töreninde hazır bulunmak üzere Meşhed' e geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Meşhed'deki temsilciliğinin bildirdiğine göre Meşhed, şehrinde, Irak, Afganistan, Pakistan, Türkiye, Türkmenistan ve Suudi Arabistan ülkeleri ile BM, Meşhed'de aktif konsoloslukları ve temsilcilikleri bulunuyor.

Buna göre Afganistan Doğal Afetler Bakanlığı'ndaki Kabil bölgesinden sorumlu olan Selim Hakkani Meşhed'de bulunuyor.

Ayrıca Irak Milli Hikmet Hareketi'nin lideri Seyid Ammar Hekim ve Irak Halk Seferberlik Güçleri ( Haşdi Şabi) temsilcisi Tuğgeneral Ali Hamdani de cumhurbaşkanının cenaze töreninde hazır bulunan diğer yabancı konuklar arasında yer alıyor.

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