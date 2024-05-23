Şehit cumhurbaşkanının Meşhed'deki cenaze törenine yabancı yetkili ve diplomatların katılımı

Rezevi Horasan Valiliği İnsan Kaynakları Yönetme ve Kalkınma Yardımcılığı'nın yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, Meşhed'deki başkonsoloslar ve yabancı temsilciliklerin başkanlarının yanı sıra, şu ana kadar Irak ve Afganistan'dan yetkililer cenaze töreninde hazır bulunmak üzere Meşhed' e geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Meşhed'deki temsilciliğinin bildirdiğine göre Meşhed, şehrinde, Irak, Afganistan, Pakistan, Türkiye, Türkmenistan ve Suudi Arabistan ülkeleri ile BM, Meşhed'de aktif konsoloslukları ve temsilcilikleri bulunuyor.

Buna göre Afganistan Doğal Afetler Bakanlığı'ndaki Kabil bölgesinden sorumlu olan Selim Hakkani Meşhed'de bulunuyor.

Ayrıca Irak Milli Hikmet Hareketi'nin lideri Seyid Ammar Hekim ve Irak Halk Seferberlik Güçleri ( Haşdi Şabi) temsilcisi Tuğgeneral Ali Hamdani de cumhurbaşkanının cenaze töreninde hazır bulunan diğer yabancı konuklar arasında yer alıyor.