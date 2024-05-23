Ali Bakıri: Komşularla gerilimin azaltılması kesinlikle devam edecek

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al-i Nahyan, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın uluslararası anma törenine katılarak Ayetullah Reisi ve Dr. Emir Abdullahiyan'ın naaşını saygıyla anıp Fatiha okuduktan sonra Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile bir araya geldi.

BAE Dışişleri Bakanı, bu ülkenin Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al-i Nahyan ile Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Raşid Al-i Mektum'un taziye mesajlarını İran'ın üst düzey yetkilileri, halkı ve hükumetine ileterek, bu zor şartlarda İran'a düzenlenen ziyareti, dostluk ve dayanışmanın derinliğini ifade etmek, iki ülke ve millet arasındaki kardeşlik ilişkilerini vurgulamak için yapıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakan Vekili, Ayetullah Reisi'nin dış politikadaki stratejik yaklaşımına değinerek, komşuluk politikasını şehit cumhurbaşkanının akıllı yaklaşımı şeklinde değerlendirdiği açıklamasında "İslam İnkılabı Lideri tarafından da bu politikanın onaylanmasıyla birlikte, komşularla ilişkilerdeki gerilimin azaltılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin ve stratejik bir politikası ve mutlaka devam edecek etkili bir bölgesel işbirliği stratejisi olduğu vurgulanmalıdır." ifadesini kullandı.