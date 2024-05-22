68 ülke, bölgesel kuruluş başkanı ve yetkilisi, şehit cumhurbaşkanı ve arkadaşları için saygı duruşunda bulundu

Şehit Ayetullah İbrahim Reisi'yi ve yol arkadaşlarını selamlama törenine katılan üst düzey yetkililer arasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Katar Emiri, Türkmenistan Ulusal Lideri, Tunus, Suriye ve Tacikistan cumhurbaşkanları, Irak, Ermenistan, Pakistan, Azerbaycan ve Suriye başbakanları, Lübnan, Cezayir, Kazakistan, Mali, Etiyopya meclis başkanları, Rusya Duması, Hindistan cumhurbaşkanı yardımcıları, Kırgızistan, Ermenistan, Çin, Afganistan ve Sırbistan başbakanlarının yardımcıları vardı.

Aynı şekilde Türkiye, Lübnan, Mısır, Tunus, Suudi Arabistan, Kuveyt, Özbekistan, Tacikistan, Belarus, Ermenistan, Azerbaycan, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan, Venezuela dışişleri bakanlarının yanı sıra, Ürdün Başbakanı Danışmanı, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı, Malezya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı, Cezayir Mücahit İşleri Bakanı, Sri Lanka Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Bakan Danışmanı, Pakistan Ticaret Bakanı, Pakistan İçişleri Bakanı, Pakistan Enformasyon ve Tanıtım Bakanı, Pakistan Kültür ve Ulusal Miras Bakanı, Sırp Kabine Üyesi Nikaragua Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Bakanı, Cumhurbaşkanının özel elçisi olarak Maldivler Kentsel Gelişim, Yerel Yönetimler ve Kamu Hizmetleri Bakanı, Umman Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanı, Padişahın özel elçisi olarak, Sırbistan Danışma Bakanı ve BAE Danışma Bakanı, bu törende İran'ın şehit cumhurbaşkanını saygıyla anan yabancı yetkililer arasında hazır bulundu.

Türkiye Saadet Partisi'nden iki milletvekili, Lübnan Şiileri Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı, Azerbaycan parlamentosunun 3 üyesi, Etiyopya Yüksek İslam Meclisi Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri ve Asya'da Etkileşim ve Güven Oluşturma Konferansı (SICA) Genel Sekreteri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı ve Singapur'un özel elçisi Hizmet Şehitleri'ni selamlama törenine katılan yabancı heyetler arasındaydı.