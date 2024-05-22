Yabancı heyetlerin Hizmet Şehitleri'ni selamlama töreni

Hükümet yetkililerinin ve yabancı heyetlerin, Hizmet Şehitleri'ni selamlama ve saygı duruşu töreni başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Katar makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Tunus Cumhurbaşkanı'nın Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
IKYB Başkanı Barzani'nin Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Irak Başbakanı El Sudani'nin Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Yemen ülkesi yetkililerinin Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Sırbistan makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Malezya makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Pakistan Başbakanı'nın Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Rusya makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Özbekistan makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Nikaragua makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
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