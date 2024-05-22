22 May 2024 16:50
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News ID: 85486354
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Yabancı heyetlerin Hizmet Şehitleri'ni selamlama töreni

22 May 2024 16:50
News ID: 85486354
Yabancı heyetlerin Hizmet Şehitleri'ni selamlama töreni

Tahran, İRNA - Yabancı heyetlerin ve hükümet yetkililerinin Hizmet Şehitleri selamlama töreni, İslam Ülkeleri Toplantı Salonu'nda başladı.

Hükümet yetkililerinin ve yabancı heyetlerin, Hizmet Şehitleri'ni selamlama ve saygı duruşu töreni başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri

Katar makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri

Tunus Cumhurbaşkanı'nın Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
IKYB Başkanı Barzani'nin Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Irak Başbakanı El Sudani'nin Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri

Yemen ülkesi yetkililerinin Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri

Sırbistan makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri

Malezya makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri

Pakistan Başbakanı'nın Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri
Rusya makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri

Özbekistan makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri

Nikaragua makamlarının Hizmet Şehitleri'ni selamlama görüntüleri

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