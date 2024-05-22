Farklı ülke yetkilileri taziyelerini iletmek için İnkılap Rehberi ile görüştü

İnkılap Rehberi ile ilk görüşenlerden olan Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şiya El Sudani, Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının şehadeti münasebetiyle, Irak hükümeti ve halkı adına bugün öğle saatlerinden önce İslam İnkılabı Rehberi ile bir araya gelerek, Ayetullah Hamaney'e ve İran halkına başsağlığı diledi.

El Sudani taziye mesajını ileterek "İran'ın şehit cumhurbaşkanı Sayın Reisi'de, dürüstlükten, samimiyetten, çalışmaktan, çabadan ve halka hizmetten başka bir şey görmedik." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı'nın taziyelerini iletmek üzere Tahran'a yaptığı ziyareti için teşekkürlerini sunan Ayetullah Hamaney" Çok büyük bir kişiliği kaybettik. Sayın Cumhurbaşkanımız çok iyi bir kardeş, becerikli, yetkin, samimi ve ciddi bir memurdu." dedi.

Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan da bugün öğle saatlerinden önce İslam Devrimi lideriyle yaptığı görüşmede Ermenistan milletinin ve hükümetinin taziyelerini iletti.

Ayetullah Hamaney, taziyelerini beyan eden Paşinyan'a teşekkürlerini sunarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelilk iş birliğine vurgu yaptı.



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de İnkılap Rehberi ile bir görüşen yetkililerden. Tahran'da kılınan cenaze namazına katılan ve namazın ardından Ayetullah Hamaney ile bir bir araya gelen Haniye, Filistin hükümeti ve milleti adına, başsağlığı diledi.