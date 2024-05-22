İrlanda ve İspanya bağımsız Filistin devletini bugün tanıyor

Irish Independent haber sitesine göre, İrlanda hükümeti yaptığı açıklamada Dublin'in bugün Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyacağını duyurdu.

Daha önce de İrlanda Başbakanı Simon Harris "Bu ayın sonuna kadar bağımsız Filistin devletini tanımayı planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Irish Independent'a göre, bu eylem, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Han'ın, Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etmesi sonrasında gerçekleşti.

Aynı şekilde İngiliz Guardian gazetesi de bir haberinde İspanyol hükümetinin bağımsız Filistin devletini bugün, İrlanda ile aynı saatte tanımayı planladığını duyurdu.