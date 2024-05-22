22 May 2024 10:26
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News ID: 85485940
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İrlanda ve İspanya bağımsız Filistin devletini bugün tanıyor

22 May 2024 10:26
News ID: 85485940
İrlanda ve İspanya bağımsız Filistin devletini bugün tanıyor

Tahran, İRNA - Medya, İrlanda ve İspanya Çarşamba günü aynı anda bağımsız Filistin devletini tanımayı planladıkları bildirildi.

Irish Independent haber sitesine göre, İrlanda hükümeti yaptığı açıklamada Dublin'in bugün Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyacağını duyurdu.

Daha önce de İrlanda Başbakanı Simon Harris "Bu ayın sonuna kadar bağımsız Filistin devletini tanımayı planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Irish Independent'a göre, bu eylem, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Han'ın, Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etmesi sonrasında gerçekleşti.

Aynı şekilde İngiliz Guardian gazetesi de bir haberinde İspanyol hükümetinin bağımsız Filistin devletini bugün, İrlanda ile aynı saatte tanımayı planladığını duyurdu.

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