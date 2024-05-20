Erdoğan: Sayın Reisi ve Emir Abdullahiyan benim değerli dostlarımdandı

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Muhbir ile yaptığı telefon görüşmesinde Türk hükümetinin ve halkının İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve acısını paylaştığını dile getirdi.

Erdoğan "İran İslam İnkılabı Dini Lideri'ne taziye mesajını ilettikten sonra sizinle de iletişime geçmek istedim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte elim bir helikopter kazasında şehit düşmeleri nedeniyle üzüntülerini ileterek İran hükümeti ve İran halkı için sabır diledi.

Erdoğan, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte de İran’a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade ederken, Ayetullah Reisi ve Emir Abdullahiyan’ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını ifade etti.

Sayın Ayetullah Reisi'nin ve Sayın Emir Abdullahiyan'ın bölgede barış ve istikrarı sağlamada çok çalıştıklarını ve bunu unutmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm Türk milleti adına sizlere ve İran halkına başsağlığı ve taziyelerimi sunuyor, İran İslam Cumhuriyeti ile her alanda iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu samimiyetle beyan ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı'na gösterdiği yakınlık ve başsağlığı dilekleri için teşekkür ederek" Türkiye, İran için her zaman önemli ve yol gösterici bir ülke olmuştur ve tarih, Türkiye ve İran gibi iki milletin zorluklarda daima birlikte olduğunu göstermiştir. Türkiye halkı adına gösterdiğiniz nezakete çok teşekkür ediyorum ve hükümeti güzel günlerin beklediğini umuyorum." ifadelerini kullandı.