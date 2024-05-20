Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Haziran'da olacak, kayıtlar ise 30 Mayıs'ta başlayacak

Bugün öğleden sonra, Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ev sahipliğinde ve Yargı Başkanı Muhsini Aceyi, İslam Konseyi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın yanı sıra Muhafızlar Konseyi, milletvekilleri ve içişleri bakan yardımcısının katılımıyla hükümet binasında gerçekleştirilen toplantıda, Anayasa'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine ilişkin 131. maddesinin 50 gün içinde uygulanması görüşüldü.

Toplantıda, Yürütme kurullarının oluşma zamanı, adayların kayıt edilmesi, seçim kampanyası ve seçim günü dahil olmak üzere seçim sürecinin zamanlaması incelendi. Toplantıda, yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için 28 Haziran'da karar kılındı.

Onaylanan seçim takvimine göre, kayıtlar 10 Mayıs'ta başlayacak ve dört gün sürecek. Seçim kampanyası ise 12 Haziran'da başlayıp 27 Haziran'da son bulacak.