20 May 2024 18:01
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News ID: 85484084
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Hamas: Lahey Mahkemesi tüm İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmalı

20 May 2024 18:01
News ID: 85484084
Hamas: Lahey Mahkemesi tüm İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarmalı

Tahran, İRNA -Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Siyonist rejimin Başbakanı ve Savaş Bakanı hakkında Gazze Şeridi'nde savaş suçları işlemek suçlamasıyla tutuklama emri çıkarma kararını açıklamasına yanıt olarak "Bu rejimin tüm yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etti." dedi.

Sama haber ajansının aktardığı habere göre, Hamas hareketi açıklamasında, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama emri çıkarma kararının 7 ay önce çıkarılması gerektiğini belirterek" Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, Gazze Şeridi'nde suç işleyen işgalci rejimin tüm yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarmalı." ifadelerini kullandı. 

Hamas, açıklamasının devamında Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın bazı Hamas liderlerine yönelik açıklamalarını şiddetle kınarken,  Hamas yetkililerine ve liderlerine yönelik herhangi bir ceza verilmesinin uluslararası yasalara ve BM kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

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