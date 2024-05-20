Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ve Gallant'ın tutuklanmasını talep etti

CNN'de yer alan habere göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, bu mahkemenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkardığını bildirdi.

Han ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Savaş Bakanı Yoav Galant'ın yanı sıra bazı Hamas yetkilileri için de ceza istediğini ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ilk defa Amerika'nın en yakın müttefiklerinden birinin hedef aldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarından oluşan bir heyet, Han'ın tutuklama emri talebini inceleyecek.

CNN'e konuşan UCM savcısı, Netanyahu ve Gallant'a yönelik cinayet, savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakma, insani yardımın Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engelleme ve sivilleri kasten hedef alma suçlamalarıyla yakalanma kararı çıkardığını ifade etti.

Geçen ay Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'in işlediği suçların soruşturulmasına yanıt olarak bu eylemleri tarihe hakaret olarak nitelendirmişti.

İsrail ve ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi değil, ancak Filistinli liderler 2015 yılında mahkemenin temel ilkelerine uymayı resmen kabul etti.