20 May 2024 15:29
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News ID: 85483890
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Şehitlerin kimlikleri tespit edildi, DNA testine gerek yok

20 May 2024 15:29
News ID: 85483890
Şehitlerin kimlikleri tespit edildi, DNA testine gerek yok

Tahran, İRNA - İran Kriz Yönetimi Teşkilatı Başkanı, başkanlık helikopterindeki yolcuların cesetlerinin tespit edildiğini belirterek " Şehitlere DNA testi yapılmasına gerek yok." dedi.

Muhammed Hasan Nami, cesetlerin hepsinin kimliklerinin belirlenerek adli tıpa götürüldüğünü bildirdi. Bazı şehitlerin bedenlerinin yanıklara rağmen teşhis edilebildiğini belirten Nami "Kaza mahallinden ambulanslara kaldırılan cenazeler, şu anda bu şehrin Şehitler Mezarlığı'na naklediliyor." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı, şehitlerin naaşlarından sadece Tebrizli Ayetullah El Haşim'in naaşının diğer şehitlere göre fiziki olarak daha iyi durumda olduğunu belirterek" Uçak kazasının ardından bir saat kadar hayatta kaldı ve hatta cumhurbaşkanının ofisinin başkanı Sayın Gulam Hüseyin İsmaili ile telefon görüşmesi yaptı." ifadelerini kullandı.

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