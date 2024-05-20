Şehitlerin kimlikleri tespit edildi, DNA testine gerek yok

Muhammed Hasan Nami, cesetlerin hepsinin kimliklerinin belirlenerek adli tıpa götürüldüğünü bildirdi. Bazı şehitlerin bedenlerinin yanıklara rağmen teşhis edilebildiğini belirten Nami "Kaza mahallinden ambulanslara kaldırılan cenazeler, şu anda bu şehrin Şehitler Mezarlığı'na naklediliyor." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı, şehitlerin naaşlarından sadece Tebrizli Ayetullah El Haşim'in naaşının diğer şehitlere göre fiziki olarak daha iyi durumda olduğunu belirterek" Uçak kazasının ardından bir saat kadar hayatta kaldı ve hatta cumhurbaşkanının ofisinin başkanı Sayın Gulam Hüseyin İsmaili ile telefon görüşmesi yaptı." ifadelerini kullandı.