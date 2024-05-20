20 May 2024 15:26
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News ID: 85483885
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Joseph Burrell İran Cumhurbaşkanı için taziye mesajı yayınladı

20 May 2024 15:26
News ID: 85483885
Joseph Burrell İran Cumhurbaşkanı için taziye mesajı yayınladı

Tahran, İRNA - Avrupa Birliği'nin dış politikasının yetkilisi,  Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve beraberindeki heyetin şehadetini taziye amaçlı bir açıklama yayınladı.

Josep Borrell, Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi'nin web sitesinde yayınlanan açıklamada "Avrupa Birliği, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer İranlı yetkililerin Pazar günü yaşanan üzüntü verici helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletiyor." ifadeleri yer aldı. 

Açıklamanın devamında " Avrupa Birliği, mağdurların ailelerine ve etkilenen İran vatandaşlarına taziyelerini iletiyor" denildi.

Daha önce Avrupa Konseyi başkanı bu trajik kaza nedeniyle başsağlığı dilemişti.

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