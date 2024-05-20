Türkiye Dışişleri Bakanı: İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür

Resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın helikopter kazasında şehit düşmesiyle ilgili olarak "Maalesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla, kardeşlerimizle temas halinde olduk." dedi.

Arama kurtarma operasyonu için AFAD, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer kuruluşlarıyla elindeki tüm imkanları seferber ettiğine dikkat çeken Fidan, "Ama maalesef bu üzücü haber bizi derinden üzdü. Başta Sayın Reisi, Sayın Abdullahiyan ve vefat eden diğer şahıslara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İran halkının başı sağ olsun" diye konuştu.