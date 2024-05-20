İslam İnkılabı Lideri'nin taziye mesajı ve yas ilanı

İslam Devrimi'nin Dini Lideri Ayetullah Hamaney, helikopter kazasında şehit düşen İran İslam Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı ve İslam Hukukçusu El Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Dr. Malik Rahmeti ve beraberlerindekiler için taziye mesajı yayınladı.

Ayetullah Hamaney'in mesaj metni

Bismillahirrahmanirrahîm

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun

Mücahit ve âlim, liyakat ve azim sahibi, İmam Rıza'nın (a.s.) hizmetkarı ve halkın sevilen Cumhurbaşkanı Hüccetü'l İslam ve'l Müslimin Hacı Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindeki saygıdeğer heyetin (ki Allah hepsinden razı olsun) şehadet haberini derin bir üzüntü ve kederle öğrendim.

Bu talihsiz olay bir halka hizmet görevi sırasında yaşandı; Bu asil ve özverili şahsın, hem kısa süren Cumhurbaşkanlığı döneminde hem de öncesindeki sorumluluk döneminin tamamı, tamamen millete, ülkeye ve İslam'a hizmet konusunda aralıksız çabalarla geçmiştir. Sevgili Reisi, yorulmak nedir bilmezdi. Bu üzüntü verici olayda İran milleti, vatana hizmet eden samimi ve değerli bir bireyini kaybetmiştir.

O, Allah'ın rızasını, halkın refahını ve memnuniyetini her şeye tercih ederdi. Bu nedenle bazı kötü niyetli kişilerin nankörlüklerinden ve eleştirilerinden duyduğu rahatsızlık onu, işleri iyileştirmekten ve gece gündüz çalışmaktan alıkoymadı.

Bu üzüntü verici hadisede, Tebriz'in tanınan saygın Cuma İmamı Hüccetü'l İslam El Haşim, değerli mücahid Emir Abdullahiyan, devrimci ve mütedeyyin Doğu Azerbaycan Valisi Sayın Malik Rahmeti gibi önde gelen şahsiyetler, uçuş mürettebattı ve yol arkadaşları Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Beş günlük genel yas ilan ediyor ve aziz İran halkına taziyelerimi sunuyorum.

Anayasa'nın 131. maddesine göre Sayın Muhbir, yürütme organının yöneticisi konumunda olup, yasama ve yargı organlarının başkanlarıyla en fazla elli gün içinde yeni bir cumhurbaşkanı seçmekle yükümlüdür.

Son olarak, Sayın Reisi'nin sevgili annesine, saygıdeğer eşine ve geriye kalankara ve başta Mecid'in babası Sayın El Haşim olmak üzere yoldaşlarının saygın ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Seyyid Ali Hamaney