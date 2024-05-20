Yemen : Şehit Reisi, İslam ümmeti için cesaretli ve vefalı bir lider örneğiydi

Enformasyon Bakanı ve Yemen İşlerini Geliştirme Hükümeti Sözcüsü Zayifullah El Şami tarafından açıklanan Yemen Kalkınma Hükümeti'nin mesajında " ​​Bu üzüntü verici hadiseden dolayı İran İslam Cumhuriyeti yönetimine, hükümetine ve halkına ve tüm dünya mazlumlarına en derin başsağlığı ve taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El Meşat da ayrı bir mesajda, Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindeki arkadaşlarının şehadetleri için başsağlığı diledi. Meşat mesajında" İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında olduğumuzu ve onun zorluklara dayanma ve üstesinden gelme yeteneğine tam olarak güvendiğimizi vurguluyoruz. Şehit Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, İslam ümmetinin meselelerine bağlı, ideallerini gerçekleştirmeye istekli, cesur bir Müslüman lider örneğiydi." ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi Muhammed Ali el-Husi, Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin şehadeti nedeniyle yayınladığı taziye mesajında "İran halkı, bu samimi ve millete bağlı şehitlerin ve onları yetiştiren önderlerin yolunda kalacaktır." ifadelerine yer verdi.