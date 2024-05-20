Hamas, Ayetullah Reisi ve beraberindeki heyetin şehadeti için İnkılap Rehberi'ne ve İran halkına başsağlığı diledi

Şihab haber ajansının haberine göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) bugün yaptığı açıklamada "İslam Devrimi'nin Dini Lideri İmam Hamaney'e, İran hükümetine ve milletine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu şehitler, Filistin meselesine destek verme, milletimizin mücadelesine yardım etme ve Filistin direnişine destek verme konusunda onurlu ve şerefli konumlara sahip İran'ın en iyi liderlerindendi." ifadelerine yer verdi.