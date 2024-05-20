Tahan Nazif: Ülkenin idari görevlerini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı üstlenecektir

Sözcü Hadi Tahan Nazif, Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin şehadetleriyle ilgili olarak taziyesini sunarak "İmam Rıza'nın (a.s.) doğduğu gece bu sevdiklerimiz askerlik ücretlerini ve özverili hizmetlerini aldılar ve halk onların çabalarından dolayı minnettardır." dedi.

Açıklamalarının devamında "Anayasa gerekli hükümleri dikkate almıştır. Liderliğin onayı ile birinci başkan yardımcısı başkanın sorumluluk ve yetkilerini üstlenecektir. Yargı başkanı, yasama organı başkanı ve başkan yardımcısından oluşan konseyin ise seçimlerin 50 gün içinde yapılmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür. " ifadelerini kullandı.

Tahan Nazif ayrıca, İnkılap Rehberi'nin ülkede yasal düzenlemeler nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmayacak sözlerini bir kez daha hatırlattı.