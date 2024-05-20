20 May 2024 10:02
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News ID: 85483088
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Tahan Nazif: Ülkenin idari görevlerini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı üstlenecektir

20 May 2024 10:02
News ID: 85483088
Tahan Nazif: Ülkenin idari görevlerini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı üstlenecektir

Tahran, İRNA - Koruma Konseyi Sözcüsü :Anayasa gerekli hükümleri dikkate alarak cumhurbaşkanı birinci yardımcısı , İnkılap Rehberi'nin onayı ile başkanın sorumluluk ve yetkilerini üstlenecektir.

Sözcü Hadi Tahan Nazif, Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin şehadetleriyle ilgili olarak taziyesini sunarak "İmam Rıza'nın (a.s.) doğduğu gece bu sevdiklerimiz askerlik ücretlerini ve özverili hizmetlerini aldılar ve halk onların çabalarından dolayı minnettardır." dedi.

Açıklamalarının devamında "Anayasa gerekli hükümleri dikkate almıştır. Liderliğin onayı ile birinci başkan yardımcısı başkanın sorumluluk ve yetkilerini üstlenecektir. Yargı başkanı, yasama organı başkanı ve başkan yardımcısından oluşan konseyin ise seçimlerin 50 gün içinde yapılmasına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür. " ifadelerini kullandı. 

Tahan Nazif ayrıca, İnkılap Rehberi'nin  ülkede yasal düzenlemeler nedeniyle herhangi bir sorun yaşanmayacak sözlerini bir kez daha hatırlattı.

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