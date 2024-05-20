20 May 2024 09:46
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News ID: 85483047
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Pakistan ulusal yas ilan etti

20 May 2024 09:46
News ID: 85483047
Pakistan ulusal yas ilan etti

Tahran, İRNA- Pakistan hükümeti, İran'a açık bir saygısının göstergesi olarak ulusal yas ilan etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda İran Cumhurbaşkanı ve beraberindeki yol arkadaşları için taziyelerini iletirken "Cumhurbaşkanına ve arkadaşlarına duyulan bir saygının göstergesi olarak, kardeş İran'la dayanışma amacıyla Pakistan bir günlük  ulusal yas tutup bayrağını yarıya indirecektir." ifadelerini kullandı.

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