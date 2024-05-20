Pakistan ulusal yas ilan etti

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda İran Cumhurbaşkanı ve beraberindeki yol arkadaşları için taziyelerini iletirken "Cumhurbaşkanına ve arkadaşlarına duyulan bir saygının göstergesi olarak, kardeş İran'la dayanışma amacıyla Pakistan bir günlük ulusal yas tutup bayrağını yarıya indirecektir." ifadelerini kullandı.