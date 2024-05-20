Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin şehadet haberine ilişkin hükümet açıklaması

Açıklama metni

Bismillahirrahmanirrahîm

Mü'minler içinde öyle yiğitler var ki, Allah'a verdikleri söze dâimâ bağlı kalmışlardır. Onlardan kimi sözünün gereğini yerine getirip O'nun yolunda can vermiş, kimi de sırasını beklemektedir. Onlar, verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. (Ahzab-23)

Hazreti Ali İbn Musa er-Rıza'nın (a.s) doğum yıldönümünde, İran milletinin ve İmam Rıza Hazretleri'nin hizmetlisi ve halkın Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi'nin uzun ruhu, sevgiliye kavuştu.

Ülkenin ilerlemesi yolunda İran'ın büyük halkına hizmet etmekten başka bir şey yapmayan İran halkının çalışkan ve yorulmak bilmeyen cumhurbaşkanı, verdiği sözün arkasında durmuş ve millet için canını feda etmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti hükümet heyeti, ölümcül helikopter kazasında şehit düşen, sevilen, halkın hizmetlisi Ayetullah Reisi ve beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı ve İslam Hukukçusu El Haşim, Doğu Azerbaycan Valisi Dr. Melik Rahmeti ve yanlarında olan arkadaşları için İslam İnkılabı'nın büyük lideri ve şerefli İran milleti başsağlığı diliyoruz.

Vefalı ve aziz milletimizi temin ederiz ki milletin kahramanı, hizmetkarı, liderliğin sadık dostu Ayetullah Reisi'nin yorulmak bilmez ruhuyla şeref ve hizmet yolu devam edecektir ve Yüce Allah'ın yardımıyla ve şerefli insanların desteğiyle ülkenin cihad yönetiminde en ufak bir sorun yaşanmayacaktır.