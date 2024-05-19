19 May 2024 21:32
Journalist ID: 5285
News ID: 85482661
T T
1 Persons

Ekler

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’den Cumhurbaşkanı Reisi’nin Helikopteri İçin Arama Kurtarma Talimatı

19 May 2024 21:32
News ID: 85482661
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’den Cumhurbaşkanı Reisi’nin Helikopteri İçin Arama Kurtarma Talimatı

Tahran, İRNA- İran Genelkurmay Başkanı, Ordu’ya, Devrim Muhafızları Ordusu’na ve Emniyet Komutanlığı'na, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopteri aramak ve kurtarmak için tüm imkanlarını kullanmaları talimatını verdi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin helikopteri, bugün (Pazar günü) öğleden sonra "Kız Kalesi Barajı"nın açılışından sonra Dizmar ormanlık bölgesinde Ozi ve Pir-Davud köyleri arasında kaza geçirdi.

Bu kazanın ardından Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı ve berbaberindeki heyetin helikopter kazasında arama kurtarma için Ordu’nun, Devrim Muhafızları’nın ve Emniyet Komutanlığı'nın tüm imkanları, teçhizatı ve kapasitesi kullanılsın."

Habere göre; arama kurtarma ekipleri ilk saatlerden itibaren bölgede hazır bulunuyor ve arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

1 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .