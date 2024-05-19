İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’den Cumhurbaşkanı Reisi’nin Helikopteri İçin Arama Kurtarma Talimatı

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin helikopteri, bugün (Pazar günü) öğleden sonra "Kız Kalesi Barajı"nın açılışından sonra Dizmar ormanlık bölgesinde Ozi ve Pir-Davud köyleri arasında kaza geçirdi.

Bu kazanın ardından Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanı ve berbaberindeki heyetin helikopter kazasında arama kurtarma için Ordu’nun, Devrim Muhafızları’nın ve Emniyet Komutanlığı'nın tüm imkanları, teçhizatı ve kapasitesi kullanılsın."

Habere göre; arama kurtarma ekipleri ilk saatlerden itibaren bölgede hazır bulunuyor ve arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.