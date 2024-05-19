İslam İnkılabı Lideri: "Umarım Yüce Allah Cumhurbaşkanı Reisi'yi Millete Sağ Salim Geri Döndürür"

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney, bugün öğleden sonra İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve beraberindekilerin yaşadığı kazayla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Umarım Yüce Allah saygıdeğer ve değerli cumhurbaşkanımızı ve beraberindekileri millete sağ salim geri döndürür. Milletimize hizmet eden söz konusu kişiler için hepimiz şifa dileriz. İran milleti endişelenmesin ve telaşlanmasın, ülke işlerinde hiçbir aksaklık olmayacaktır." dedi.