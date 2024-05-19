19 May 2024 21:14
Journalist ID: 5285
News ID: 85482645
T T
0 Persons

Ekler

İslam İnkılabı Lideri: "Umarım Yüce Allah Cumhurbaşkanı Reisi'yi Millete Sağ Salim Geri Döndürür"

19 May 2024 21:14
News ID: 85482645
İslam İnkılabı Lideri: "Umarım Yüce Allah Cumhurbaşkanı Reisi'yi Millete Sağ Salim Geri Döndürür"

Tahran,IRNA- İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney, İran Cumhurbaşkanlığı helikopter kazasıyla ilgili "Umarım Yüce Allah değerli cumhurbaşkanımızı ve beraberindekileri millete sağ salim geri döndürür." dedi.

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamaney, bugün öğleden sonra İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve beraberindekilerin yaşadığı kazayla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Umarım Yüce Allah saygıdeğer ve değerli cumhurbaşkanımızı ve beraberindekileri millete sağ salim geri döndürür. Milletimize hizmet eden söz konusu kişiler için hepimiz şifa dileriz. İran milleti endişelenmesin ve telaşlanmasın, ülke işlerinde hiçbir aksaklık olmayacaktır." dedi.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .