Reisi'yi taşiyan helikopterle ilgili güvenilir bir bilgi yok

Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı yerde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Haber Kanalı muhabiri, "Hava aşırı sisli ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin nerede olduğuna dair hala güvenilir bir bilgi yok. Yeni kurtarma ekipleri ve bazı dağcılar da kurtarma ekibine katıldı" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Kanalı muhabiri, "Hava çok soğuk; Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterle arama mümkün değil ve arama kurtarma çalışmaları kara yoluyla yapılıyor. " ifadelerini kullandı.