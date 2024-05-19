19 May 2024 19:58
Journalist ID: 5556
News ID: 85482576
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Reisi'yi taşiyan helikopterle ilgili güvenilir bir bilgi yok

19 May 2024 19:58
News ID: 85482576
Reisi'yi taşiyan helikopterle ilgili güvenilir bir bilgi yok

Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı yerde bulunan muhabir, kaza yapan helikopterin nerede olduğuna dair güvenilir bir bilgi olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı yerde bulunan İran İslam Cumhuriyeti Haber Kanalı muhabiri, "Hava aşırı sisli ve kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin nerede olduğuna dair hala güvenilir bir bilgi yok. Yeni kurtarma ekipleri ve bazı dağcılar da kurtarma ekibine katıldı" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Kanalı muhabiri, "Hava çok soğuk; Kötü hava koşulları nedeniyle helikopterle arama mümkün değil ve arama kurtarma çalışmaları kara yoluyla yapılıyor. " ifadelerini kullandı.

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