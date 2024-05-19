Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan’ın Verzigan kasabası yakınlarında kaza yaptı.
Doğu Azerbaycan, Erdebil ve Zencan’dan yardım ekipleri kazanın yaşandığı bölgeye sevk edildi.
Helikopterde Tebriz Cuma Namazı İmamı Ayetullah El Haşim, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rehmeti’nin de bulunduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopteri arama çalışmaları sürüyor
Zorlu hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle yardım ekiplerinin Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bölgeye ulaşmasının zorlaştığı açıklandı.
Kazanın yardım ekiplerine duyurulmasından yaklaşık bir saat sonra, kurtarma ekipleri arama çalışmalarına başladı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan’ın Verzigan kasabası yakınlarına sert iniş yaptı.
16 yardım ekibinin kazanın yaşandığı bölgeye sevkedildiği ancak zorlu hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zaman alacağı belirtildi.
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