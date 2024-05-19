19 May 2024 10:53
Journalist ID: 5556
News ID: 85481900
T T
0 Persons

Ekler

2 ölü ve 4 yaralı; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki son kayıpları

19 May 2024 10:53
News ID: 85481900
2 ölü ve 4 yaralı; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki son kayıpları

Tahran, İRNA- Siyonist Rejim ordusu, son verilerinde Gazze Şeridi'nde Filistinli direniş güçleriyle çıkan çatışmada 2 askerinin daha öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Siyonist Rejim ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistin direniş güçleriyle yaşanan çatışmada bu rejime ait 2 askerin öldürüldüğünü bildirdi.

Siyonist medyaları da Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bu iki askerin ölümünün yanı sıra İsrail ordusuna ait bir subay ve üç askerin de ağır yaralandığı haberini aktardı.

Cumartesi gecesi ise Siyonist rejim medya kaynakları, Gazze Şeridi'nde bu rejimin bir askerinin öldüğünü bildirdi. Bu askerin, bomba döşenmiş bir tünelde bombanın patlatılması sonucu öldüğü aktarıldı.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .