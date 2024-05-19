2 ölü ve 4 yaralı; İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki son kayıpları

Siyonist Rejim ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistin direniş güçleriyle yaşanan çatışmada bu rejime ait 2 askerin öldürüldüğünü bildirdi.

Siyonist medyaları da Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bu iki askerin ölümünün yanı sıra İsrail ordusuna ait bir subay ve üç askerin de ağır yaralandığı haberini aktardı.

Cumartesi gecesi ise Siyonist rejim medya kaynakları, Gazze Şeridi'nde bu rejimin bir askerinin öldüğünü bildirdi. Bu askerin, bomba döşenmiş bir tünelde bombanın patlatılması sonucu öldüğü aktarıldı.