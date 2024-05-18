Siyonist medyadan itiraf: Hizbullah'ın insansız hava araçları İsrail'in radar sistemine meydan okuyor

Siyonist medya kaynaklarını kaynak gösteren Lübnan merkezli El Meyadin Hizbullah'ın, İsrail Hava Kuvvetleri'nin kimlik belirleme sistemleri için çok önemli bir zorluk oluşturan insansız hava araçlarını kullandığını aktardı.

İsrail rejiminin medyası, Pelikan insansız hava aracı da dahil olmak üzere Hizbullah'ın sahip olduğu insansız hava araçlarının bir kısmının radardan kaçma özelliğine sahip olduğunu duyurdu. İsrail'in sahip olduğu tespit ekipmanlarıyla bunların tespit edilmesi çok zor.

Siyonist medya, Hizbullah'ın İsrail savaşının başlangıcından bu yana Gazze halkının yanında olmak için,

Miron'daki hava kontrol ünitesini ve Golani kavşağında [casusluk yapan] balonları hedef alarak bu rejimin hava kuvvetlerini devre dışı bırakmaya çalıştığını aktardı.

İsrail rejimi medyası, savaşın başlangıcından bu yana işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde Hizbullah tarafından 20 Siyonist'in öldürüldüğünü itiraf ederek "Son 2 haftada Hizbullah tarafından bu bölgede 4 Siyonist öldürüldü ve bu İsrail ordusu için çok ağır bir bedeldir." denildi.