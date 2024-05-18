18 May 2024 16:00
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News ID: 85481225
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Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Siyonist rejimin üst düzey bir subayı öldürüldü

18 May 2024 16:00
News ID: 85481225
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Siyonist rejimin üst düzey bir subayı öldürüldü

Tahran, İRNA - Siyonist ordu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bu rejimin paraşütçü tugayından kıdemli bir subayın öldüğünü doğruladı.

Siyonist medya Yediot Aharonot'un aktardığına göre, işgal altındaki Nahariya bölgesinden Gazze halkına karşı savaşmak üzere bu bölgeye gönderilen "Avikhai" isimli öldürülen asker, işgalci ordunun paraşütçü tugayına bağlı bilgisayar haberleşme biriminde çalışıyordu.

Siyonist ordu, Siyonist askerin ölüm sebebinin bu rejimin 82'nci taburunun savaşçılarının ateşi sonucu olduğunu belirterek "Savaşçılar yanlışlıkla 202'nci tabur komutan yardımcısının saha karargâhını hedef aldı." dedi. 

Geçtiğimiz perşembe günü de  işgalci ordu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebeliye'de bir binanın bombalanması sonucu 202. Paraşüt Tugayı taburundan 5 askerin öldüğünü, 8 askerin de yaralandığını ve aynı şekilde, Gazze Şehri civarında mühimmat patlaması sonucu bir askerin öldüğünü, dört askerin de yaralandığını duyurmuştu.

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