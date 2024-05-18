Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Siyonist rejimin üst düzey bir subayı öldürüldü

Siyonist medya Yediot Aharonot'un aktardığına göre, işgal altındaki Nahariya bölgesinden Gazze halkına karşı savaşmak üzere bu bölgeye gönderilen "Avikhai" isimli öldürülen asker, işgalci ordunun paraşütçü tugayına bağlı bilgisayar haberleşme biriminde çalışıyordu.

Siyonist ordu, Siyonist askerin ölüm sebebinin bu rejimin 82'nci taburunun savaşçılarının ateşi sonucu olduğunu belirterek "Savaşçılar yanlışlıkla 202'nci tabur komutan yardımcısının saha karargâhını hedef aldı." dedi.

Geçtiğimiz perşembe günü de işgalci ordu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebeliye'de bir binanın bombalanması sonucu 202. Paraşüt Tugayı taburundan 5 askerin öldüğünü, 8 askerin de yaralandığını ve aynı şekilde, Gazze Şehri civarında mühimmat patlaması sonucu bir askerin öldüğünü, dört askerin de yaralandığını duyurmuştu.