17 May 2024 11:41
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News ID: 85479871
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Hizbullah'tan Siyonist rejimin komuta merkezine İHA’lı saldırı

17 May 2024 11:41
News ID: 85479871
Hizbullah'tan Siyonist rejimin komuta merkezine İHA’lı saldırı

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah'ı, Siyonist rejim ordusunun komuta merkezine İHA'lı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Hizbullah Hareketi yayınladığı yazılı bir açıklamada, Gazze halkını destek ve Siyonist rejimin Kana bölgesindeki teröre eylemine tepki olarak, bu rejimin Ga'aton bölgesinde bulunan komuta merkezini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, Siyonist askerlerin ve subayların bulunduğu kampların dikkatle hedef alındığı ve çok sayıda Siyonistin öldürüldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Filistin medyası da bu sabah Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin'in kuzeyine roket saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

İşgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki "Nehariya" şehrinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

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