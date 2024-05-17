Dünya İslami Mezhepler Takrip Kurumu Genel Sekreteri: Filistin’e destek pratik hale gelmeli

Dünya İslami Mezhepler Takrip Kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyarı, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen ''Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu" toplantısında yaptığı konuşmada, “Adaletin düşmanları saldırganlıklarına son vermiyor. Tek yol, onların emellerine direnmek ve İslam ülkeleri, Rusya ve Çin işbirliğiyle adaletsizliğe karşı işbirliği ve dayanışma sağlamaktır” dedi.

Şehriyari, Tataristan Cumhurbaşkanı, Rusya Başbakan Yardımcısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve bir grup Müslüman ve Hıristiyan dini şahsiyet ve İslam ülkelerinin kültürel, siyasi ve diplomatik şahsiyetlerinin de katıldığı bu toplantıda, “Bu ülkelerdeki bilim adamları ve akademisyenler bu beraberliği sağlama konusunda diğerlerine göre daha yeteneklidir. Dolayısıyla baş düşmanlarına karşı birlik olmak için ellerinden geleni yapmalarını talep ediyoruz” ifadelerinde bulundu.