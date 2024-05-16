Sağlık Bakanı: 1,5 milyon yabancı hasta tedavi için İran'a geldi

Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı, İran'ın tıp bilimindeki ilerlemenin benzersiz olduğuna dikkat çekerek, geçtiğimiz yıl bölgenin farklı ülkelerinden 1,5 milyon hasta tedavi için İran'a geldiğini belirtti.

Mazenderan Eyaleti ziyaretinde Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye eşlik eden Sağlık Bakanı Bahram Ayinollahi bugün Babol Tıp Bilimleri Üniversitesi'de gerçekleştirdikleri ziyarette yaptığı konuşmada "İran tıp biliminin ilerleyişi öyle bir seviyeye ulaştı ki, bölge ülkelerinden pek çok hasta tedavi için İran'a geliyor. Sağlık turizmi İran için iyi bir potansiyel olarak değerlendiriliyor ve doğal cazibe merkezleri nedeniyle Mazandaran eyaletinin bu alanda başarı şansı daha yüksek." dedi.

Sağlık Bakanı, Babolsar'daki 255 yataklı hastanenin tamamlanmasının hızlandırılacağını belirttirken, Babolsar'ın ülkenin sağlık turizminde tercih edilecek en önemli turistik şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.