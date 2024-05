Türk şair: Şifamı İmam Rıza (a.s)'dan aldım/ 10 yıldır Rezevi şairiyim

Ali Kehraba lakaplı Erdal Ayder, IRNA'ya verdiği röportajda "Bu yüzüğün mücevheri Kerbela'dan, gövdesi ise Meşhed'de yapılmıştır. Veren kişi bu yüzüğü mübarek olarak adlandırıp bana hediye etmiştir ve ona dokunduğumda İmam Rıza'nın (a.s.) ve Kerbela'nın kokusunu duyarım." ifadelerini kullandı.

Ayder "İmam Rıza'nın (a.s.) ismi ve bu topraklardaki tertemiz varlığı bu toprakları güzelleştirmiş olup, İmam Rıza (a.s.) ile İran'ı bir arada görüyoruz. İmam Rıza (a.s.) İran'a şeref, şeref ve güzellik vermiş, onu yüceltmiştir." dedi.

Bu Türk şair "Şehit Hac Kasım Süleymani'nin ve İnkılap Rehberi için bugün İran'da klip şeklinde yayınlanan şiirler yazdım. Bu yüzüğü 2 yıl önce İmam Rıza (a.s) anısına düzenlenen festivalde yazdığım şiire hediye olarak aldım. " ifadelerini kullandı.

O günkü şiir festivali ile ilgili de konuşan Ayder" Şairlerin okuduğu şiirlerin hepsi zengin ve farklıydı ama kadınların şiirleri acı verici, yürekten ve daha güzeldi." ifadelerini kullandı.