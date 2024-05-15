15 May 2024 11:35
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News ID: 85477726
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Siyonist rejimin eski Savaş Bakanı: Netanyahu İsrail'e verilen uluslararası desteği yok etti

15 May 2024 11:35
News ID: 85477726
Siyonist rejimin eski Savaş Bakanı: Netanyahu İsrail'e verilen uluslararası desteği yok etti

Tahran, İRNA - Siyonist rejimin eski savaş bakanı ve Likud partisinin eski üyesi Avigdor Lieberman, Netanyahu'nun yaptığı hatalar yüzünden İsrail'in uluslararası desteği kaybettiğini söyledi.

Siyonist rejimin eski savaş bakanı ve Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin eski üyesi Avigdor Lieberman mevcut İsrail kabinesinin izlediği politikayı eleştirdi.

İşgal altındaki topraklarda yayınlanan Israel Hayom gazetesine konuşan Liberman, "Savaş konseyi bizi yanlış yola sevkediyor ve hükümetin hiçbir şeye dair planı yok. Mevcut kabinenin amacı iktidarda kalmaktır ve bu İsrail'de büyük bir boşluğa neden olacaktır. " dedi.

Netanyahu'nun savaş yöntemini eleştiren Liberman, "Hamas ilderi Yahya Sinwar, tünellerin altından savaşı Netanyahu'dan daha iyi yönetiyor." ifadesini kullandı.

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