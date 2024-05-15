Siyonist rejimin eski Savaş Bakanı: Netanyahu İsrail'e verilen uluslararası desteği yok etti

Siyonist rejimin eski savaş bakanı ve Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin eski üyesi Avigdor Lieberman mevcut İsrail kabinesinin izlediği politikayı eleştirdi.

İşgal altındaki topraklarda yayınlanan Israel Hayom gazetesine konuşan Liberman, "Savaş konseyi bizi yanlış yola sevkediyor ve hükümetin hiçbir şeye dair planı yok. Mevcut kabinenin amacı iktidarda kalmaktır ve bu İsrail'de büyük bir boşluğa neden olacaktır. " dedi.

Netanyahu'nun savaş yöntemini eleştiren Liberman, "Hamas ilderi Yahya Sinwar, tünellerin altından savaşı Netanyahu'dan daha iyi yönetiyor." ifadesini kullandı.