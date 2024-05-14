Hizbullah'tan Siyonist rejim ordusunun Golan'daki karargahına füze saldırısı

Tahran, İRNA - Bugün medya kaynakları, Lübnan topraklarından işgal altındaki Golan Tepeleri'ne 10'dan fazla roket atıldığını ve bu roketlerin Siyonist rejimin ordusunun bu bölgedeki karargâhını vurduğunu bildirdi.

Sama Haber Ajansı, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin farklı bölgelerinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Bu doğrultuda Siyonist rejim medyası, Lübnan'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne çok sayıda roket atıldığını duyurdu. El Mayadin ağı ayrıca Lübnan İslami direnişinin bu saldırıda işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Maaliyah, kışlasındaki (Arar üssü) Siyonist rejimin komuta karargahını hedef aldığını bildirdi. Aynı zamanda Siyonist rejim ordusunun sözcüsü, Lübnan topraklarından işgal altındaki Şeba mezarlığının Hardov bölgesine doğru 10 roket atıldığını belirtti. Bu saldırılar, Lübnan Hizbullahı'nın bu öğleden sonra Siyonist orduya ait bir casus balonunun avlandığını duyurması sırasında gerçekleştirildi.