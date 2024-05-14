220 günden fazladır devam eden  savaş İsrail ekonomisine nasıl bir zarar verdi?

Al-Arabi Al- Cedid haber sitesi, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırının başlamasının ardından Siyonist rejimin ekonomik durumuna ilişkin haberinde "İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan şiddetli enflasyon ve yaşam standartlarının düşmesinin ardından, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne karşı yıkıcı bir savaşın başlatılması ve Filistin direniş operasyonu, İsrail ekonomisinin yerle bir olmasına neden oldu."ifadelerine yer verdi.

Kötüleşen ekonomik büyüme İsrail rejimini felce uğrattı

Siyonist ekonomistler Mayıs ayı başında Washington gazetesine verdikleri röportajda" Bu yılın ilk çeyreğinde Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen savaş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesine günde 220 milyon dolara mal oldu." tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu da tahminlerinin bu yıl ekonominin yüzde 1,6 büyüyeceğine işaret ettiğine dikkat çekti ve bu rakam önceki tahminlere göre yüzde 3,1 azaldı.

IMF aynı zamanda 17 Nisan'da Siyonist rejimin 2024 yılındaki ekonomik büyümesinin geçen Ocak tahminine göre yarı yarıya azalacağını tahmin etmişti. Bunun nedeni de Gazze'ye karşı yürütülen savaşın ve işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Hizbullah'la yapılan çatışmaların devam etmesiydi.

Siyonist Globes internet sitesinin aktardığına göre, Siyonist rejimin Maliye Bakanlığı genel muhasebecisi Yali Rotenberg "Bu rejimin mali açığı GSYİH'nın %5,6'sına, yani 105,3 milyar Şekel'e (29,25 milyar dolar) ulaştı. Bu İsrail rejiminin revize edilen 2024 bütçesi yüzde 6,6 açık etrafında dönüyor ancak ekonomik analistler asıl açığın üretimin yüzde 9'una ulaştığını vurguladı. rakam geçen Ocak ayında %4,8 idi." açıklamasında bulundu.

İsrail rejiminin revize edilen 2024 bütçesi yüzde 6,6 açık etrafında dönüyor ancak ekonomik analistler asıl açığın üretimin yüzde 9'una ulaştığını vurguladı.

Siyonist rejimin Maliye Bakanlığı'na göre,

Önümüzdeki yıl tüketim vergisi yani katma değer vergisi, Gazze Şeridi'ne karşı yürütülen savaşın bütçe açığında yarattığı artışı karşılamak için yüzde 1'den yüzde 18'e çıkarılacak. Bu, 2002 yılından bu yana bu verginin onuncu kez artırıldığı anlamına geliyor.

İnşaat sektöründe durgunluk

Mayıs ayının başında İsrail rejiminin Müteahhitler Birliği Başkanı Raul Sarjo, Binyamin Netanyahu'ya bir sert bir üslupla yazdığı mektupta, Netanyahu'yu inşaat şirketlerinin büyük borçlar altında olduğu konusunda uyardı.

Bu mektupta, 2022 yılı istatistiklerine göre inşaat sektörünün Siyonist rejimin yerli üretiminin yaklaşık yüzde 14'ünü oluşturduğunu belirtilerek, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ise bankalara, kurumlara ve sermaye piyasasına yaklaşık 1 trilyon 300 milyar şekel borcu bulunduğu ifade edildi.

Fiyatlardaki artış ve şekelin değerinde düşüş

İşgal altındaki Filistin topraklarında gıda ve tüketim mallarının pahalı olduğuna dair işaretler artıyor ve bu durum Siyonistlerin protestolarına neden oluyor.

Bu durum Kalcalist uzman internet sitesinin 2 Mayıs'ta Siyonist rejimin Ekonomi Bakanı Nir Barkat'a saldırarak onu zayıf olarak tanımlamasına neden oldu.

Haaretz gazetesi geçtiğimiz günlerde bu konuyu ana manşete taşıyarak "Fiyat artışları haftalardır günlük bir olay haline geldi." ifadelerini kullandı.