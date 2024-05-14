13. hükümette son on yılın en düşük işsizlik oranı kaydedildi

İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı'ndan Mahmud Kerimi Biranvend, İstihdam Kurumları ve İşgücü Rehberliği Geliştirme Ofisi Genel Müdürü Ümit Malik, Girişimcilik ve İstihdam Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Danışmanı Ali Zandukili ve danışmanlık merkezleri ve girişimcilik hizmetleri temsilcilerinden oluşan bir grup ile gerçekleştirdikleri görüşmede "13. Hükümet döneminde ülkenin işgücü piyasası, istatistiklerin gösterdiğine göre göz ardı edilemeyecek kadar iyi, olumlu ve ilerleyen olaylar yaşadı." açıklamasında bulundu.

Biranvend açıklamalarında ayrıca "İran İstatistik Merkezi'nin verilerine göre, 2023 yılında tüm ülkede işsizlik oranı %8,1'e düştü ki bu oran, son yıllardaki en düşük işsizlik oranıdır ve mezunlar arasındaki işsizlik oranı en düşük seviyesine, yani %11,8'e ulaşmıştır." dedi.

Biranvend "Bu verilere göre eksik istihdam oranı yüzde 8,2 olurken, 15-24 yaş arası gençlerin işsizlik oranı da yüzde 21,2'ye düştü ki bu oran, ülkenin 2023'teki net istihdamının eşi benzeri görülmemiş bir rakam olan 775 bin kişiye ulaşması gerçeğine rağmen gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İşbirliği, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı'nın girişimcilik ve istihdam geliştirmeden sorumlu yardımcısı " Bu istatistikler değişkenlerin standardında bir değişiklik olmadığı ve bu konuda bir istatistik olmadığı sürece çıkarılmaktadır." açıklamasında bulundu.