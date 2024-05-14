14 May 2024 10:01
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News ID: 85476399
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Washington'un Siyonist rejime verdiği desteği protesto eden ABD'li subay istifa etti

14 May 2024 10:01
News ID: 85476399
Washington'un Siyonist rejime verdiği desteği protesto eden ABD'li subay istifa etti

Tahran, İRNA - ABD Ordusu istihbarat subayı Harrison Mann, Washington'un Gazze'deki Filistin halkına karşı savaşında Siyonist rejime verdiği desteği protesto etmek amacıyla görevinden istifa etti.

Middle East Eye'nin internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Ordusunda 13 yıl subay olarak görev yapan Mann, LinkedIn sosyal ağındaki kullanıcı hesabından yayınladığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin Gazze'deki Siyonist rejimin suçlarına verdiği desteğe dikkat çekerek  görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Mann açıklamasında "Biden yönetiminin İsrail'e kabul edilemez desteği, Gazze'de onbinlerce masum Filistinlinin öldürülmesine ve aç kalmasına neden oldu." ifadelerini kullandı. 

ABD'li subay paylaşımının devamında "Amerikan hükümetinin İsrail (rejimini) destekleme politikaları Filistinli çocukların yaygın açlığına neden olmuştur ve ben bu suçta ne kadar küçük olursa olsun bir rol oynayamam." dedi.

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