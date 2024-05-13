Hizbullah’tan işgal altındaki Filistin’in kuzeyine İHA’lı saldırı

Hizbullah Hareketi yayınladığı yazılı bir açıklamada, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Beyt Hillel bölgesinin güneyinde Siyonist rejim askerlerinin bulunduğu bir mevziyi bir dizi insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, atılan İHA’ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu ve bunun sonucunda çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü veya yaralandığı bildirildi.

Hizbullah yayınladığı başka bir açıklamada Siyonist rejim ordusunun Yeftah Kışlası'ndaki hareketlerini yakından takip ettikten sonra bu rejime ait bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak içindekilerin öldürüldüğünü veya yaralandığını duyurdu.