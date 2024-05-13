13 May 2024 17:42
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News ID: 85475913
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Hizbullah’tan işgal altındaki Filistin’in kuzeyine İHA’lı saldırı

13 May 2024 17:42
News ID: 85475913
Hizbullah’tan işgal altındaki Filistin’in kuzeyine İHA’lı saldırı

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi ve Filistin direnişinin işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde düzenledikleri ayrı ayrı saldırılarda Siyonist rejime ait birçok tank imha edildi ve çok sayıda Siyonist asker öldürüldü veya yaralandı.

Hizbullah Hareketi yayınladığı yazılı bir açıklamada, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Beyt Hillel bölgesinin güneyinde Siyonist rejim askerlerinin bulunduğu bir mevziyi bir dizi insansız hava aracıyla hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, atılan İHA’ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu ve bunun sonucunda çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü veya yaralandığı bildirildi.

Hizbullah yayınladığı başka bir açıklamada Siyonist rejim ordusunun Yeftah Kışlası'ndaki hareketlerini yakından takip ettikten sonra bu rejime ait bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef alarak içindekilerin öldürüldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

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