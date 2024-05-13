13 May 2024 16:17
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News ID: 85475822
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UNRWA: Gazze'ye insani yardım erişimi ölüm kalım meselesi

13 May 2024 16:17
News ID: 85475822
UNRWA: Gazze'ye insani yardım erişimi ölüm kalım meselesi

Tahran, İRNA - BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin engellenmesinin Filistinliler için “ölüm kalım meselesi” olduğunu bildirdi.

Al Arabi TV kanalına göre, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA), açıklamasında "İnsani yardım için derhal ve acilen güvenli geçişe ihtiyacımız var." ifadelerini kulanıldı.

Açıklamada ayrıca, ailelerin ve çocukların Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki UNRWA okullarına geri döndüğü belirtildi.

Siyonist rejim savaş kabinesi uluslararası muhalefetlere rağmen 6 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatma kararını onayladı.

Siyonist rejim ordusu ise 7 Mayıs’ta kara saldırısı başlatarak Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah’ta kontrolü ele geçirdi.

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