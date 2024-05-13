ABD'li öğrenciler 1960'lardan bu yana en büyük üniversite protestolarını düzenledi

"Politico" dergisi yayınladığı bir raporda, ABD’de 50'ye yakın fakültede yaşanan protestolar nedeniyle 2 bin öğrencinin gözaltına alındığını hatta bazı üniversitelerde mezuniyet törenlerinin iptal edildiğini bildirdi.

İsrail'in savaş eylemlerine karşı başlatılan son protestoların 1960'lardan bu yana üniversitelerde yaşanan en yaygın protestolar olduğu belirtilen raporda, “Son iki hafta içinde üniversite kampüslerindeki protestolar yoğunlaştı; Filistin yanlısı öğrenciler kamusal alanlarda çadır kurdu. 30'dan fazla üniversitede polisle protestocular arasında çatışma yaşandı” ifadelerine yer verildi.

"Carnegie" düşünce kuruluşu ise konuya ilişkin olarak “ABD’deki öğrenciler Gazze'ye yönelik şiddeti protesto etmeye ve İsrail Gazze'deki yaşamı imkansız hale getirmeye devam ederken, Filistinlilerin durumu Amerikalı genç nesil için önemli bir ahlaki sorun haline geliyor; Onlar artık İsrail'in sert eylemlerinin devam etmesine tahammül edemiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu Amerikan düşünce kuruluşu raporunda, “İsrail, Gazze'deki intikamının unutulmaz olmasını, Filistinlilerin bir daha 7 Ekim gibi bir saldırıyı düşünmemesini istiyordu. Ancak bu politika tam ters sonuçlara yol açtı. İsrailliler Gazze'yi acımasızca bombalamaya devam ettikçe Amerikan kurumları İsrail'le ilişkilerin utanç verici olduğuna inanıyor” açıklamasında bulundu.

Columbia Üniversitesi, 29 Nisan’dan bu yana gerginliğin sürdüğü kurumlardan biri.