İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Türk medyasından aktarıldığına göre, bu gösteri İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlendi.
Bunun yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşı Gazze'deki savaşı ve soykırımı kınamak için İstanbul'daki ABD Konsolosluğu'na doğru yürüyüş yaptı.
Tahran, IRNA- İstanbul’da binlerce Türk vatandaşı Gazze’ye destek amacıyla geniş çaplı gösteri düzenledi.
Türk medyasından aktarıldığına göre, bu gösteri İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlendi.
Bunun yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşı Gazze'deki savaşı ve soykırımı kınamak için İstanbul'daki ABD Konsolosluğu'na doğru yürüyüş yaptı.
Tahran, İRNA- 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail ve Kuzey Irak'ta 12 askerin…
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