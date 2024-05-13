İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Türk medyasından aktarıldığına göre, bu gösteri İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlendi.

Bunun yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşı Gazze'deki savaşı ve soykırımı kınamak için İstanbul'daki ABD Konsolosluğu'na doğru yürüyüş yaptı.