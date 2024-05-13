13 May 2024 10:09
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News ID: 85475167
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İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

13 May 2024 10:09
News ID: 85475167
İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Tahran, IRNA- İstanbul’da binlerce Türk vatandaşı Gazze’ye destek amacıyla geniş çaplı gösteri düzenledi.

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Türk medyasından aktarıldığına göre, bu gösteri İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlendi.

Bunun yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşı Gazze'deki savaşı ve soykırımı kınamak için İstanbul'daki ABD Konsolosluğu'na doğru yürüyüş yaptı.

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