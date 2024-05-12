ABC News, Gazze'deki çoğu Filistinlinin Amerikan mühimmatıyla şehit edildiğini ifşa etti 

ABC News'te yer alan habere göre, Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bağımsız bir görev grubu "ABD, İsrail'e gönderilen silahlara ilişkin bir ulusal güvenlik raporu sunarak, Tel Aviv'in Amerikan silahlarını kullanmasına ilişkin yasal yükümlülüklerini göz ardı etti." açıklamasında bulundu.

Bu grup, Washington'un Gazze ve ötesinde, İsrail'e yaptığı ölümcül askeri yardımın siyasi bir sorun değil, hukuki bir zorluk olduğu gerçeğini kabul etmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve uluslararası hukuk uzmanlarından oluşan bu gruba göre, Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik raporu en iyi ihtimalle eksik, en kötü ihtimalle yanıltıcı ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor ve savaş suçları olarak değerlendirilebilir.

Bu grup ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu raporu sunarak bir kez daha gerçeklerle yüzleştiğini ancak bunu sakladığını belirtti.

Biden hükümetini eleştiren raporda, İsrail'in Gazze'deki savaşında 14 bini çocuk olmak üzere 34 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve bunların çoğunun Amerikan mühimmatıyla öldürüldüğü vurgulanıyor.

Biden yönetiminin yeni raporunda, yapılan incelemelerde İsrail'in Amerikan silahlarını kullanma niteliğine ilişkin özellikle uluslararası insancıl hukuku veya uluslararası insan hakları yasalarını ihlal eden eylemlerin görülmediği iddia edildi.

Haberde ayrıca, Raporda, ABD'nin İsrail'in Amerikan silahlarını insani hukuku ihlal edecek şekilde kullandığını kanıtlayacak yeterli kanıt bulamadığına vurgu yapıldı.