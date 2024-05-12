Yemen yer altı füze şehirleri geliştirme yolunda / Batı Asya'da yeni bir füze gücü mü doğuyor?

Suudi Arabistan liderliğindeki Yemen karşıtı koalisyonun şiddetli saldırılarına ve korkunç ve insanlık dışı kuşatmasına rağmen, Yemen toprağı ve halkının 2015'ten bu yana gösterdiği efsanevi direniş, bu bölgenin dünya tarihinde harikalarla dolu bir döneme damgasını vurdu.

Aksa Tufanı operasyonun ardından, mazlum Gazze halkına destek veren Ensarullah hareketi ve Yemen silahlı kuvvetleri, bir dizi füze ve drone saldırısı başlatarak, Siyonist rejimin askeri ve ekonomik yapısına ağır darbeler indirdi.

Siyonist rejimin ekonomik damarını kesmek için Gazze halkına destek veren Yemen saldırılarının başlangıcından bu yana, işgal altındaki toprakların güneyinde, Siyonistlerin ana ekonomik arterlerinden biri olan Eilat limanına giren ve çıkan gemilerin sayısı yüzde 85 azaldı ve bu limandaki çalışanların ve işçilerin yaklaşık yarısı da işini kaybetti.

Yakın zamanda uydu görüntüleri kullanılarak ortaya çıkarılan bu raporun dayanağı ise Yemen'in bir diğer direniş ekseni olan yer altı tünellerini kullanmasıdır.

Yemen ve tünellerin hikayesi

Dağlık bölgeleriyle ünlü Yemen, çeşitli askeri amaçlarla yer altı sığınakları konusuna çok yabancı değil ama son uydu görüntüleri, Yemenlilerin direniş ekseni ve İran İslam Cumhuriyeti örneğini takip etmeye devam ettiğini gösteriyor. Tüm sorunlara ve eksikliklere rağmen yer altı tünel ağlarını geliştirmeye başladılar.

Geçtiğimiz yıl kış mevsiminin başlarında Yemen’in kuzeyinde Sa’de eyaletindeki yer altı tesisler

Yeraltı tünelleri, özellikle dağlık alanlardaki tüneller, savaş alanında saklanmak ve hayatta kalma şansını artırmak için iyi bir yer.

Ocak 2018 tarihinde Sana eyaletinde bulunan el-Hafa yer altı askeri üssünü hedef alınmıştı

Ali Abdullah Salih'in Yemen'de iktidara geldiği 1978-2012 yılları arasında, özellikle Yemen'in başkenti Sana şehrinin çevresindeki dağlarda, bir kısmı askeri teçhizat depolamak için kullanılan bir kısmı da özel durumlarda hükümet görevlilerini barındırmak için çok sayıda yer altı tesisi oluşturuldu.

Bu dönemde iki ana yer altı tesisi inşa edildi. Biri ülkenin kuzeyinde, Suudi sınırlarına yakın Sa'da vilayetinde, diğeri ise ülkenin başkenti Sana yakınlarındaki Al-Hafa denilen bölgede yer alıyor.

Uydu görüntüleri ne diyor?

Neredeyse uzun bir farkla çeşitli zaman dilimlerindeki uydu görüntüleri, Yemenlilerin eski tünelleri onarmak, yenilemek, işletmeye almak ve yeniden kullanmakla kalmadı, aynı zamanda yer altı tünelleri inşa etmeye de başladığını gösteriyor.

2023 yaz aylarında Sa’de eyaletinde bulunan yer altı tesislerinin girişlerinden birini gösteren fotoğraf

“Çıkarılan topraklara dikkat edin.”

Bu yılın Ocak ayına ait uydu görüntüleri, Yemenlilerin, kuzey Yemen'deki Sa'da vilayetindeki yer altı tesisini yeniden faaliyete geçirdi ve üssün diğer tarafına bir yol daha eklediğini ve bu üssün girişlerinden sağa doğru giden eski yol sonunda ilin başkenti Sa'da şehrine ulaştığını ve diğer taraftaki bu yer altı üssüne erişim seviyesini artırmak için yeni yollar inşa edildiğini gösteriyor.

2022 yılının bahar aylarında el-Hafa yer altı askeri üssünün tamir edilerek tekrar aktif hale getirildiğini gösteren fotoğraf

Bu tesiste üç yeni giriş oluşturuldu ki bir yandan girişlerin büyüklüğü ve bunlardan kaldırılan kir miktarı göz önüne alındığında, bu tünellerdeki geniş alanın askeri araçlara, muhtemelen füze taşıyıcılarına yönelik olduğu açık.

Cebel Atan'daki Yemen füze şehri

Sa'da vilayetindeki Cebel Atan askeri kampındaki Yemen füze üssü, 2015 yılında çatışmanın başlamasından önce Yemen ordusunun Scud balistik füze filosunun ana lokasyonuydu. Yemenliler, yeni uydu görüntülerine göre, 1 Mart 2024'te bu üsse dağın altına yeni bir giriş ekledi. Ayrıca büyük miktarda toprağın boşaltılması ve tünel girişine giden patikanın yanında boşaltılması da resimde açıkça görülüyor. Yemenliler bu alanda önemli sayıda füze ve insansız hava aracını muhafaza edebilmek için alanı genişletmek için büyük çaba harcamış gibi görünüyor.

2024 Mart ayının başında Sa’de eyaletinde yer alan Cebel-Atan füze üssünde yeni bir giriş yolu inşa edilmekte, uydu fotoğrafları tünellerin inşası için yer altından çıkarılan toprakları göstermektedir

Yemenlilerin bugün başlattığı şey, geniş bir tünel ağı ve muhtemelen geleceğin şehirleri ve füze siloları yaratmayı vaat ediyor. Bu sayıların gittikçe artması, herhangi bir düşmanın onu tespit etmesini ve onunla baş etmesini çok zorlaştırmakta.

Yemenliler, füze ve insansız hava aracı gücünün geliştirilmesinin yanı sıra yer altı sığınakları, yer altı füze fırlatma siloları, insansız hava araçları ve füzelerin yer altı şehirlerinin geliştirilmesi tartışmalarının da başladığı bugün meyvelerini verdiği bir dönemde, İran İslam Cumhuriyeti'nin dayatılan savaş döneminin sona ermesinden sonraki deneyimlerini takip ettiği açık.