Dünyanın seçkin fizik öğrencileri İsfahan'a geliyor

Ağustos ayında İsfahan Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenecek 54. Dünya Fizik Olimpiyatı'na, 70 ila 80 ülkeden 400'ü aşkın seçkin öğrenci ve 250 fizik profesörünün bu bilimsel yarışmaya katılmak üzere, İran'a ve İsfahan şehrine gelmesi bekleniyor.

Mahmud Bahmanabadi, İran'da elit öğrencilerin varlığının etkisine değinerek "Öğrencilerin bu etkinlikteki varlığı, dünyanın seçkin insanlarıyla olan bağlarını güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Bahmanabadi bu etkilinlik ile ilgili yaptığı açıklamada "Dünya Fizik Olimpiyatı'nın tarihi, ilkinin beş takımın katılımıyla Polonya'da düzenlendiği 50 yılı aşkın bir süre öncesine dayanıyor. İran takımları 36 yıldan bu yana Olimpiyatlara katılıyor ve gelişlerinden bu yana birçok madalya kazandı." ifadelerini kullandı.

İranlı öğrencilerin bu Olimpiyatta özel kazanan pozisyonu ve teori bölümünde birincilik dahil olmak üzere birçok ödül kazandığını ve İran'ın Olimpiyatın en iyi ülkelerinden biri olarak kabul edildiğini ifade eden Bahmanabadi"2007 yılında İran'da düzenlenen olimpiyatın başarılı olması nedeniyle ülkemizde tekrar yapılmasına karar verilmiş olup, bu etkinliğe İsfahan Teknoloji Üniversitesi ev sahipliği yapacaktır." dedi.

Şehid Recayi Üniversitesi'nin desteğiyle İsfahan Teknoloji Üniversitesi'nin Fizik Olimpiyatı'na ev sahipliği yapmasının memnuniyetle karşılandığına değinen Bahmanabadi" İsfahan'da 100'den fazla, Tahran'da ise 50'den fazla kişi bu önemli etkinliğin en benzersiz şekilde organize edilmesi için çalışıyor." ifadelerini kullandı.