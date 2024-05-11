El-Kassam Tugayları'nın Siyonistlere yönelik yeni mesajı + Video

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda Siyonist esirlerden biri, kendisini Siyonist yerleşim yeri "Nirim"den 51 yaşındaki "Nadaf Boublabil" olarak tanıtıyor.

El-Kassam Tugayları, bu videonun altında "biraz sonra...ne oldu?" Arapça, İbranice ve İngilizce olarak iki kelime kullanarak bu esirin belirsiz akıbetine değinerek videoyu soru işaretiyle sonlandırdı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları ayrıca "zaman kaybedildi" ve "kabineniz size yalan söylüyor" hashtaglarını kullandı.

Siyonist rejim güçlerinin bu bölgedeki bombardımanı nedeniyle ya da onları kurtarmaya yönelik başarısız operasyonlar sırasında bazı Siyonist esirler hayatını kaybetmişti.

Siyonist esirlerin aileleri daha önce İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırmasının çocuklarının idam edilmesi anlamına geldiğini açıklamıştı.