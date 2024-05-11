11 May 2024 16:10
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News ID: 85473468
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İran'ın gıda enflasyonunda geçen yıl yüzde 48'lik düşüş yaşandı

11 May 2024 16:10
News ID: 85473468
İran'ın gıda enflasyonunda geçen yıl yüzde 48'lik düşüş yaşandı

Tahran, İRNA - İran Tarım Bakan Yardımcısı Alirıza Peyman Pak, Dünya Bankası'nın verilerine göre, İran'da gıda enflasyonunun geçen yıl yüzde 48 azaldığını belirtti.

İran Tarım Bakan Yardımcısı Alirıza Peyman Pak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkedeki gıda enflasyonunun son durumu hakkında bilgi verdi. 

Peyman Pak, yaptığı paylaşımda "Dünya Bankası'na göre İran'ın gıda enflasyonu 2023'te %48 azaldı. Aynı yıl Tarım Bakanlığı idaresinde 28 bin 500 Tümen tercihli dövize dahil malların yarısı ikinci salona nakledilmiştir." ifadelerini kullandı. 

İranlı yetkili ayrıca, "Bu yıl da aynı süreç alınan tedbirlerle devam edecek." ifadesini kullandı.

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