Türk yatırımcının Çabahar Serbest Bölgesi'ne yatırım yapma isteği

Bir Türk yatırımcı, Makran Pars Alloy Company üretim birimi yöneticileriyle birlikte Çabahar Serbest Bölge Kurumu Başkanı ile yaptığı görüşmede Çabahar'da yatırım için uygun ve cazip koşullara değinerek, "Bugün birçok ülkede doygunluk nedeniyle o ülkelerin piyasaları ve zor yatırım koşulları, pratikte sermaye gibi birçok yatırımcı bu ülkelere yatırım yapmak istemiyor." dedi.

Türk yatırımcı, "Çabahar bölgesinin yatırım kapasiteleri ve iyi bölgesel pazarlara erişmeye yönelik elverişli koşulları, onların Çabahar'a seyahat etmelerine ve bu bölgeye yatırım yapma isteklerini dile getirmelerine neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

Türk yatırımcı şöyle devam etti: ‍"Hint Okyanusu'nun açık sularına bağlantısı nedeniyle Çabahar yatırım için uygun bir yer, biz de bu bölgede yer almak için gerekli düzenlemeleri yapacağız."

Çabahar Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Humeyra Rigi de bu görüşmede Türk heyetine Çabahar'daki güvenli ekonomik koşulları, uluslararası pazarlara kolay erişimi, liman altyapısının varlığını ve serbest bölgelerin özel teşviklerini anlattı.

Rigi, "Mal taşıma maliyetlerinin düşük olması, gümrük vergisi olmadan üretime başlamak için gerekli makinelerin ithalatı, vergi muafiyetleri, stratejik konumu ve uygun ekonomik altyapısı ile Çabahar, günümüzde diğer limanlara ve serbest bölgelere kıyasla bu bölgedeki yatırımcılara altın rekabet fırsatları sunmaktadır." diye konuştu.