11 May 2024 14:04
Journalist ID: 5556
News ID: 85473300
T T
0 Persons

Ekler

Amerikadaki öğrenci protestolarının yüzde 97'si barışçıldır

11 May 2024 14:04
News ID: 85473300
Amerikadaki öğrenci protestolarının yüzde 97'si barışçıldır

Tahran, İRNA - Amerikan polisi, Gazze'deki savaşı protesto eden öğrencileri kamu düzenini bozmak ve yıkıma yol açmak suçlamasıyla bastırıp tutuklarken, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir merkezin anket sonuçları, ABD'deki Filistin yanlısı öğrenci protestolarının neredeyse %97'sinin barışçıl olduğunu gösteriyor.

İngiliz The Guardian gazetesi ABD'deki Filistin yanlısı gösterilere ilişkin bir rapor yayınladı. Gazetenin raporunda önemli deyatlara dikkat çekildi.

Bu detaylar, dünya çapındaki şiddeti ve siyasi protestoları izleyen, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi (ACLD) tarafından yayınlandı.

Rapora göre, 18 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında ABD genelinde Filistinlilerle dayanışma amacıyla düzenlenen 553 öğrenci eyleminin üzerinde yapılan incelemeler bu gösterilerin yüzde 97'sinin ciddi zarara yol açmadığını gösteriyor.

Kurumun belgeleri, söz konusu dönemde protestocu öğrencilere karşı en az 70 kez polisin zorlayıcı güç kullanarak müdahale ettiğini gösteriyor. Bu detaylar, protestocuların gözaltına alınması ve protestocuları dağıtmak için kimyasal gazlar ve diğer fiziksel şiddet araçları da dahil olmak üzere fiziksel taktikler kullanılmasını içerir.

Bu veriler aynı zamanda şiddetin uygulandığı Amerikan üniversitelerindeki protestoların neredeyse yarısının polis müdahalesi ve öğrencilerin polis şiddetiyle yüzleşmeye zorlanmasından kaynaklandığını gösteriyor.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .