Amerikadaki öğrenci protestolarının yüzde 97'si barışçıldır

İngiliz The Guardian gazetesi ABD'deki Filistin yanlısı gösterilere ilişkin bir rapor yayınladı. Gazetenin raporunda önemli deyatlara dikkat çekildi.

Bu detaylar, dünya çapındaki şiddeti ve siyasi protestoları izleyen, kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesi (ACLD) tarafından yayınlandı.

Rapora göre, 18 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında ABD genelinde Filistinlilerle dayanışma amacıyla düzenlenen 553 öğrenci eyleminin üzerinde yapılan incelemeler bu gösterilerin yüzde 97'sinin ciddi zarara yol açmadığını gösteriyor.

Kurumun belgeleri, söz konusu dönemde protestocu öğrencilere karşı en az 70 kez polisin zorlayıcı güç kullanarak müdahale ettiğini gösteriyor. Bu detaylar, protestocuların gözaltına alınması ve protestocuları dağıtmak için kimyasal gazlar ve diğer fiziksel şiddet araçları da dahil olmak üzere fiziksel taktikler kullanılmasını içerir.

Bu veriler aynı zamanda şiddetin uygulandığı Amerikan üniversitelerindeki protestoların neredeyse yarısının polis müdahalesi ve öğrencilerin polis şiddetiyle yüzleşmeye zorlanmasından kaynaklandığını gösteriyor.