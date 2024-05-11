İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü istişareler, siyasi ve diplomatik etkileşimler ve Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı'nın sürekli takipleri ile adli makamların mutabakatı doğrultusunda Devrim Muhafızları'nın el koyduğu MSC ARIES gemisinin diğer 7 mürettebatı ülkelerine döndü.

Bahsi geçen diğer mürettebatın da sağlık durumları iyi olup, başkonsolos veya ilgili büyükelçi ile sürekli telefon görüşmesi yapılabilmesi için gerekli tüm kolaylıklar ve erişimler sağlanmaktadır.

Bu ay içerisinde, el konulan bu gemideki Hintli kadın bir denizci, yasal sürecin tamamlanmasının ardından Hindistan konsolosluğuna teslim edildi.

Siyonist milyarder Eyal Ofer'e ait Portekiz bayraklı MCS Aries adlı konteyner gemisine İsrail bağlantılı olması nedeniyle 13 Nisan 2024 Cumartesi günü Devrim Muhafızları deniz kuvvetleri tarafından el konulmuştu.