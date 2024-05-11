Burrell: Avrupa Birliği, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor

Joseph Burrell yayınladığı bildiride, "Avrupa Birliği, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üyelik talebine ilişkin BM Genel Kurulu'nda bugün (Cuma) yapılan ve ülkelerin çoğunluğu tarafından olumlu karşılanan önemli oylamanın sonucunu teyit ediyor." dedi.

Burrell, Avrupa Birliği'nin iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi konusundaki taahhüdüne atıfta bulunarak, "AB, gelecekte bir devletin (bağımsız Filistin) oluşumuna hazırlanmak amacıyla Filistin'de devlet inşasını güçlü bir şekilde desteklemeye ve kurumları ve onların kapasitelerini güçlendirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.