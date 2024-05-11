11 May 2024 11:20
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News ID: 85472992
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Burrell: Avrupa Birliği, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor

11 May 2024 11:20
News ID: 85472992
Burrell: Avrupa Birliği, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor

Tahran, İRNA - AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Burrell, yayınladığı bildiride Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliği kararını önemli olarak değerlendirdi.

Joseph Burrell yayınladığı bildiride, "Avrupa Birliği, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üyelik talebine ilişkin BM Genel Kurulu'nda bugün (Cuma) yapılan ve ülkelerin çoğunluğu tarafından olumlu karşılanan önemli oylamanın sonucunu teyit ediyor." dedi.

Burrell, Avrupa Birliği'nin iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi konusundaki taahhüdüne atıfta bulunarak, "AB, gelecekte bir devletin (bağımsız Filistin) oluşumuna hazırlanmak amacıyla Filistin'de devlet inşasını güçlü bir şekilde desteklemeye ve kurumları ve onların kapasitelerini güçlendirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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